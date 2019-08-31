الاعلام الرقمي: بيانات معظم مواقع الوزارات معرضة للاختراق

2019/08/31 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اكد مركز الاعلام الرقمي، السبت، ان اغلب المواقع الالكترونية للوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية غير آمنة ومن الممكن اختراقها بسهولة، مشيرا الى امكانية اعتراض البيانات التي يجري تداولها عبر هذه المواقع.وقال المركز في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “فريق المركز قام بعمل فحص لجميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، فوجد […]

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