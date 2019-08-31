عبد المهدي يضع ثلاثة شروط لاختيار مرشح التربية

2019/08/31 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، السبت، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع ثلاثة شروط لاختيار المرشح لتولي منصب وزير التربية، مبيناً أن الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل ستشهد حسم المنصب.وقال المكصوصي في تصريح صحفي، إن “لجنة التربية عدت عدداً من الأسماء وأرسلتها لعبد المهدي للاطلاع عليها واختيار المناسب لتولي ...

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