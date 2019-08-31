2019/08/31 | 22:25

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ضوء على مدرسة عاشوراء في الفكر والبناء محور برنامج "أفق الحوار" بضيافة الكفيشي

السبت

31

أب

2019 :

09:45 pm

40

أكد عضو حزب الدعوة الإسلامية الشيخ د.



عامر الكفيشي أن عاشوراء مدرسة

للفكر والبناء ومدرسة للثورة والإصلاح والتغيير والعطاء وأصبحت القضية

الحسينية اليوم القضية المركزية للمسلمين ولم تعد واقعة أو قصة ،

وأضاف الشيخ الكفيشي لدى إستضافته في برنامج "أفق الحوار" الذي تبثه

آفاق أن القضية الحسينية أصبحت جزءاً من العقيدة والمبادئ وجزءاً من

الصراع بين الحق والباطل والخير والشر سيما أن الإمام الحسين عليه

السلام أراد أن تكون لنهضته مشروعاً حضارياً وتأريخياً على إمتداد

الأجيال وعلى الرغم من أن البعض يطرح الشعارات ولكن لا يعرف معناها

وعليهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية والحدث ، وأشار إلى أنه في شهر

محرم يجب أن يقوم الجميع بدوره في التبليغ وتحريك العقول وكشف حقائق

الشهر الحرام والجميع بأمس الحاجة أن يعيش مفاهيم كربلاء وأن يجعل من

الإمام الحسين عليه السلام مبدأ للجميع ، مضيفاً أن على الجميع أن

يتعلم من الثورة الحسينية التي خرج من أجلها الإمام الحسين في كيفية

مواجهة الظلم والطغيان كما أن الإمام الحسين عليه السلام أسهم بصورة

كبيرة في محاربة الفساد ونهض من أجل العدل والحرية ويجب الإلتزام

بالأخلاق والمبادئ التي تحملها الثورة الحسينية ، لافتاً النظر إلى أن

الإسلام هو الدين الذي يسهم في جمع الشباب وتوعيتهم بالصورة الصحيحة

والسليمة كما أن مايدور في بعض الخطابات والممارسات المنحرفة عن الخط

الإسلامي لا يمت للقضية الحسينية بصلة مع أهمية الحاجة إلى الوعي

والثقافة الحسينية الأصيلة والإبتعاد عن كل مايشوه صورتها ويسيء إليها

، مبيناً أن الروح الحسينية والثورية يجب أن تكون حاضرة في الدفاع عن

سيادة العراق وأن تأكيد وترسيخ الهوية الإسلامية من الأمور التي أكد

عليها الإمام الحسين عليه السلام سيما أن فتوى الجهاد الكفائي أحبطت

جميع مؤامرات ومخططات ومشاريع تدمير العراق وهناك الكثير من العلماء

المجاهدين الذين درسوا وضحوا من أجل نهضة الإسلام والدفاع عنه وسينتصر

مشروع الإسلام الذي يدعو إلى الوحدة والأخوة والتسامح بعيداً عن

المشكلات والأزمات ، وشدد الشيخ الكفيشي على ضرورة توضيح مخاطر الفساد

السياسي والأقتصادي والإجتماعي والإخلاقي من خلال خطب المنبر الحسيني

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