محافظ ميسان يعلن بدء التشغيل التجريبي لمعمل اسمنت العمارة

2019/08/31 | 22:28

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اشرف محافظ ميسان علي دواي، اليوم السبت، على بدء التشغيل التجريبي لمعمل اسمنت العمارة اثناء جولته في المعمل واطلاعه على جميع منظومات المعمل وملاحظة إكمال كافة المنظومات المتعلقة بالسحق والطحن والإنتاج والتعبئة

وقال دواي اثناء الافتتاح إن هذا المشروع من المشاريع الحيوية والمهمة والذي تقوم بتنفيذه شركة خوزستان الايرانية، مشيرا الى ان طاقته الإنتاجية (2000) طن يومياً وسيرفد الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والعام بمادة الاسمنت ويساهم إسهام كبير في إنعاش القطاع الاقتصادي في المحافظة ويقلل العبء من معاناة استيراد الاسمنت من الخارج أو من المحافظات الوسطى وكذلك يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة .

وتعهد بافتتاح المعمل في الأيام القليلة القادمة، مبينا ان نسبة انجاز معمل اسمنت العمارة الاستثماري وصلت الى 100%

واعرب عن سعادته عند قيامه بتعبئة الكيس الاول من الاسمنت، والمباشرة بالتشغيل التجريبي واعلان الانتاج لهذا المشروع “الحيوي الكبير”.

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