 انفجار بقرتين مفخختين وسط قرية الاصلاح في ديالى

2019/08/31 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، انفجار بقرتين مفخختين وسط قرية الاصلاح شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي قام بتفخيخ بقرتين وربطهما بحزامين ناسفين وارسالهما الى وسط قرية الاصلاح في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) وتفجيرهما عن بعد ما اسفر عن اضرار مادية دون اي […]

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