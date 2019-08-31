2019/08/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

( المستقلة ) / علي النصر الله / … طالبت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء ، إعفاء اعضاء اللجنة من زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام والتي أقرها المجلس بالأغلبية المطلقة .

وقال رئيس اللجنة عقيل المسعودي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منها اليوم السبت ، إن “أعضاء اللجنة الأمنية طالبوا رئاسة مجلس كربلاء إعفائهم من قرار 238 الصادر 6/ 8 / 2019 ” الذي يتضمن “زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام “.

يذكر إن ، مجلس المحافظة قرر وبالأغلبية المطلقة خلال جلسته التشريعية الاعتيادية ( 27 ) بتاريخ 6 / 8 / 2019 قرارا ذي الرقم ( 238 ) ، تخصيص نثرية شهرية الى أعضاء مجلس المحافظة من الايراد العام وبنسبة 60 بالمائة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية كربلاء تطالب إعفاء اعضائها من زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية كربلاء تطالب إعفاء اعضائها من زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).