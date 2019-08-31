الفتح يتوقع موعد خروج القوات الاجنبية من العراق قبل نهاية السنة الحالية

2019/08/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – توقع تحالف الفتح، اليوم السبت، موعد خروج القوات الاجنبية من كافة الاراضي العراقية قبل نهاية السنة الحالية.وقال النائب عن التحالف عامر الفائز في تصريح صحفي صحفي، إنه “مع بدء اعمال مجلس النواب، في بداية شهر ايلول المقبل، سوف تبدأ الكتل السياسية بحوارات ونقاشات جدية، من أجل التصويت على قانون اخراج القوات الأجنبية ...

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