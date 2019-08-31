بالصور .. استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (عل) إذانًا ببدء محرم الحرام

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استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (عل) إذانًا ببدء محرم الحرام

العراقديانات

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استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (عل) إذانًا ببدء محرم الحرام

السبت 31 أغسطس 2019 - 21:59

تبديل رايات الإمام الحسين وأخيه العباس (ع)

بالصور ..



استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) إذانًا ببدء شهر محرم الحرام

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