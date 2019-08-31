حماية الحق في تكوين الأسرة

2019/08/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علاء إبراهيم الحسيني مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات تعد الأسرة المكون الأساسي واللبنة الأولى للمجتمع إذ يتكون الأخير بتجمع الأسر مع بعضها البعض، وكانت الأسرة ومنذ فجر الإنسانية السبب في ازدهار الحضارات المختلفة.وتكوين الأسرة غاية حرصت السماء على إقامتها وفق أسس صحيحة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن …

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