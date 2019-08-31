المرجع اليعقوبي يعلن غداً الأحد أول أيام شهر محرم الحرام

2019/08/31 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في النجف الأشرف أن يوم غد الأحد هو أول أيّام شهر محرم الحرام لسنة 1441 هجرية السَّلام عَلَى الحُسَيْن ، وَعَلَى عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أوْلادِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أصْحابِ الحُسَين الذين بذلوا مهجهم دونالحسين “عليه السلام”

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