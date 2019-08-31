«الرافدين» يحدد المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار

2019/08/31 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعلن مصرف الرافدين مجموعة من المجمعات الاستثمارية المشمولة بقروض 100 مليون لشراء الوحدات السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي ان المصرف حدد اسماء المجمعات الاستثمارية السكنية المشمولة بمنح قروض 100 مليون دينار للموظفين الذين يفضل أن يكونوا من الموطنة رواتبهم لدى المصرف و50 مليون دينار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية.

وأضاف البيان أنّ المجمعات الاستثمارية السكنية التي استوفت جميع الشروط القانونية التي يتم على أثرها منح القروض لشراء الوحدات السكنية هي مجمع أرض بابل السكني في بابل ومجمع العزيز السكني في الناصرية ومجمع جبل عامل السكني في الديوانية، فضلا عن مجمع الامل السكني في البصرة ومجمع اسكان الدوحة في المثنى.

ودعا المصرف الموظفين الراغبين بمنحهم قروض 100 مليون دينار والمواطنين الذين تم تحديد 50 مليون دينار لهم لشراء الشقق السكنية إلى التوجه لتلك المجمعات للاطلاع على مواصفات تلك الشقق.

وأشار الى أنّ الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من المجمعات السكنية المشمولة بقروض 100 مليون دينار و50 مليون دينار ومن ضمنها محافظة بغداد وأن العمل جار بشكل مستمر على هذا الامر وسيتم الاعلان عنه حال استكمال الإجراءات والموافقات القانونية.

وكان مصرف الرافدين قد اطلق خلال المدة الماضية قروضاً للموظفين والمواطنين لشراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية في سعي منه للمساهمة بحل جزء من ازمة السكن المتفاقمة في البلد.

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