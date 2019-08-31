التجارة: مشاركة دولية واسعة في معرض بغداد

2019/08/31 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

افادت وزارة التجارة بان الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي، ستشهد مشاركة واسعة من قبل دول وشركات عربية واجنبية، مؤكدة اهمية اقامة المعارض التجارية والتخصصية بصورة دورية.

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية التجارية في الوزارة هاشم محمد حاتم السوداني بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان الحجوزات الكثيرة التي تلقتها شركته من عدد كبير من الدول والشركات العربية والاجنبية، للمشاركة بدورة معرض بغداد الدولي المقبلة، منها من يشارك في دورات المعرض لاول مرة.

وبين ان الاستقرار الامني وجهود الاعمار وفرص الاستثمار التي توفرها المشاريع التي يجري تنفيذها في اغلب محافظات البلاد، اسهمت بشكل كبير في زيادة رغبة الشركات العالمية والعربية للمشاركة في المعارض التي تقام في العراق لاسيما دورة معرض بغداد الدولي التي تقام سنويا لعرض منتجاتها وللبحث عن الفرص الاستثمارية التي تناسب عملها.

وشدد السوداني على الاهمية الكبيرة التي تشكلها اقامة المعارض التجارية للبلاد من خلال اتاحة الفرص امام الشركات المحلية للاطلاع على اخر المستجدات العلمية بالصناعات العالمية في جميع المجالات، وكذلك لخلق شراكات ثنائية ما بين تلك الشركات، اسهاما بتطوير الصناعة المحلية.

ولفت الى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والجماهيرية من اجل انجاح هذه المعارض من خلال المشاركة الفعالة للوزارات وشركات القطاعين العام والخاص، اضافة الى الحضور الواسع للمواطنين الذي يضفي رونقا ونجاحا لتلك المعارض والتي اقيمت بالاساس من اجلهم

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