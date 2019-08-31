داعش يستخدم

2019/08/31 | 22:41

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (31 اب 2019)، بانفجار بقرتين مفخختين وسط قرية زراعية شمال ش...





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