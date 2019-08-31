2019/08/31 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U39-mcAyxQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجواء عاشوراء في مدينة الناصرية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجواء عاشوراء في مدينة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).