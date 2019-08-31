المكتب الإعلامي للنائب كاظم الشمري يصدر توضيحاً حول زيارته للموقوفين في قضية صالات الروليت برفقة النائبين عالية نصيف وثابت العباسي

2019/08/31 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي للنائب كاظم الشمري توضيحاً حول زيارته اليوم برفقة النائبين عالية نصيف وثابت العباسي للموقوفين في سجن البلديات في قضية صالات القمار (الروليت) .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم، أنه :” بعد الاطلاع على مقاطع صوتية متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن استغاثة من قبل احد الموقوفين في قضية صالات القمار (الروليت) ، قام السادة النواب كاظم الشمري وعالية نصيف وثابت العباسي بزيارة سجن البلديات ببغداد للاطلاع على اوضاع الموقوفين والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية وسلامة مجريات التحقيق “.

وأضاف :” تم التأكد خلال الزيارة من أن اجراءات المحكمة كانت سليمة وقانونية وتراعي الجوانب الانسانية وتتعامل بإنصاف مع الموقوفين، ولاحظنا ان المحكمة تعمل حتى في اوقات العطل أي خارج اوقات الدوام الرسمي نظرا لوجود عنصر أجنبي في القضية وللحيلولة دون الاستمرار في حجز هؤلاء الاشخاص خارج المدة المحددة “.

وأضاف :” أما بخصوص الاجراءات الاخرى التي لاعلاقة لها بالمحكمة والتي تتضمن عملية المداهمة والاعتقال فسيتم تقديم تقرير مفصل حولها الى لجنة النزاهة النيابية وعرضه بعد ذلك على مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب الذي يضمن تطبيق القانون ومدى سلامته “.

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