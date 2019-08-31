2019/08/31 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.حسين احمد السرحان مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية انجزت الحكومة العراقية السابقة (استراتيجية للتخفيف من الفقر في العراق للمدة 2018-2022) في كانون الثاني 2018 وبمشاركة خبراء من داخل وخارج العراق ومنظمات دولية متخصصة.وهي الاستراتيجية الثانية لمواجهة الفقر في البلاد والذي اشرته المسوح والبيانات الاحصائية كمشكلة خطيرة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.الاستراتيجية الاولى …

التدوينة استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 في العراق -مديات الالتزام الحكومي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 في العراق -مديات الالتزام الحكومي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022 في العراق -مديات الالتزام الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).