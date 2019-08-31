لعشيرة انبارية تصاهر نظيرتهامن واسط لانهاء ..”تعزيزا للوحدة”

2019/08/31 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / الانبار

قال مراسل ” كلكامش برس ان مدينة الرمادي شهدت اليوم حدثا غاب منذ 2003 ، بعد عقد جلسة خطوبة في مدينة الرمادي (جزيرة البو علي) من شاب ينحدر من محافظة واسط (ذات الغالبية الشيعية ) .

وقال شيخ مناجد العلياوي لـ”كلكامش برس ” إن ” الرائد محمد نعيم احد ضباط الفرقة العاشرة في الجيش العراقي ، أقدم ، مساء السبت ،على خطوبة فتاة من عشيرتنا بعد إصراره على الأمر لأكثر من مرة” .

وأضاف أن” وفداً عشائريا من محافظة واسط ، قدم الى مضيفنا مصطحب معه الذبائح لمناسبة خطوبة ابنهم الضابط وقد تمت الموافقة والمباركة للعريسين”.

وقال :” نعتز بعشائر الوسط والجنوب ،وهم ملح العراق ولا فرق بيننا ونحن أخوة وهذه الخطوة تأتي لتعزيز الثقة والمحبة بين المجتمع العراقي”.

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