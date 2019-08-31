2019/08/31 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام معهد الفكر للدراسات الإنسانية جلسة علمية مفتوحة بعنوان (تساؤلات حول الدين) للمفكر الشيخ الدكتور أيمن المصري رئيس أكاديمية الحكمة العقلية” وأكد المصري على أن جوهر الدين هو الإنسانية وكرم الأخلاق وان الدين لم يكن مؤسسا للقيم الأخلاقية بل جاء متمما لها وكما قال رسول الله “صلى الله عليه واله وسلم” :” إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص (تساؤلات حول الدين) جلسة علمية مفتوحة في معهد الفكر للدراسات الإنسانية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((تساؤلات حول الدين) جلسة علمية مفتوحة في معهد الفكر للدراسات الإنسانية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((تساؤلات حول الدين) جلسة علمية مفتوحة في معهد الفكر للدراسات الإنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).