2019/08/31 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مدير المرصد العراقي للاعلام خالد السراي، اليوم السبت، ان الإسلاميون فشلوا كأفراد وليس منظومة وان الإسلاميون كتبوا دستورا مدنيا.

وقال السراي في حديث

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