ذوالفقار حسين لـ

2019/08/31 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد السياسي المستقل ذو الفقار حسين، اليوم السبت، انه لا يوجد صراع إسلامي مدني و من يملك السلطة حاول صناعة صراع إسلامي مدني.

وقال

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