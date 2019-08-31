2019/08/31 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

داعش يستخدم "الابقار" في عملية إرهابية شمال شرقي ديالى (صور)

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، بانفجار بقرتين مفخختين

وسط قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "تنظيم داعش قام بربط حزامين ناسفين

حول بقرتين وتفجيرهما في وسط قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء (70 كم

شمال شرق بعقوبة) دون اي اصابات بشرية والاضرار كانت

مادية".واضاف، أن "تفخيخ بقرتين وتفجيرهما عن بعد في وسط قرية زراعية في

ديالى، يعكس محاولات التنظيم الارهابي في ضرب هذه القرية

الصامدة في وجه هجماته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يستخدم الابقار في عملية إرهابية شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يستخدم الابقار في عملية إرهابية شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).