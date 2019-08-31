2019/08/31 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OYJ-6uH1XeU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحلول شهر الاحزان راية الامام الحسين (ع) ترفع وسط البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحلول شهر الاحزان راية الامام الحسين (ع) ترفع وسط البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).