وزير التخطيط يصادق على صرف 18 مليار لمحافظة ذي قار

2019/08/31 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صادق وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم السبت، على إطلاق صرف 18 مليار دينار لمحافظة ذي قار ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط صادق صرف مبلغ 18 مليار دينار، لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في أقضية ونواحي المحافظة”.

وقال الدليمي، ان “الإعلان عن هذه التخصيصات غايته تفعيل الجانب الرقابي عند جميع الفعاليات، لممارسة دورها في الاستثمار الأفضل للتخصيصات ومتابعة تنفيذ المشاريع المصادق عليها”.





وتابع البيان، انه “في إطار اختصار الروتين وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في اقصر فترة زمنية ممكنة؛ خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في محافظة ذي قار بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019”.





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