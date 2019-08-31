القوات الامنية في البصر تنفذ عمليات انزال جوي لمطاردة المتسببين في النزاعات العشائرية

2019/08/31 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

اعلنت

قيادة عمليات البصرة انها باشرت بتنفيذ عمليات إنزال جوي بحثا عن مطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض في

مناطق شمال المحافظة

وقال

قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم نزال في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، انه “قطعنا على أنفسنا واعطينا العهود لأبناء محافظة البصرة في

مطاردة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتسببين في النزاعات العشائرية

وتجارة السلاح المخدرات والعابثين بأمن

البصرة”.

واضاف

ان “القوات الأمنية متمثلة بفرقة الرد السريع والجيش العراقي قامت بعمليات

نوعية تمكنت من خلالها اعتقال مجموعة من المطلوبين للقضاء وضبط اسلحة متنوعة في

مناطق متفرقة ضمن قاطع المسؤولية”.

وتابع

قائد العمليات بالقول ان “عمليات الإنزال الجوي في مطاردة المطلوبين مستمرة

وفي مناطق متفرقة حسب المعلومات الاستخبارية وستكون نهجا ثابت للقوات الامنية

خصوصا في المناطق الوعرة والبعيدة التي يصعب الوصول إليها والقيادة جادة في هذا الجانب”.

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