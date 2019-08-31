بايرن ميونخ يمطر شباك ماينز بنصف دزينة من الأهداف

2019/08/31 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قلب بايرن ميونخ الطاولة على ضيفه ماينز بتحويل تأخره بهدف إلى فوز كاسح 6-1 على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل أهداف الفريق البافاري كل من بينيامين بافارد، ديفيد ألابا، إيفان بيريسيتش، كينغسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي وألفونسو ديفيز في الدقائق 36، 45، 54، 64، […]

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