اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تلتقي برئيس وحدة الإعلام في المقاومة اللبنانية: الإعتداء الإسرائيلي إنتهاك وتغيير قواعد 1701

2019/08/31 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار السفير هيثم ابو سعيد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة يرافقه العميد حسن بشروش المستشار للشؤون الاستراتيجية، الدكتور رياض حركة رئيس الهيئة القانونية في اللجنة، الاستاذ عصام الخطيب عضو هيئة الامانة العامة، الاستاذ يوسف الفريّج مستشار اعلامي للسفير ابو سعيد في سوريا، مسؤول المكتب الاعلامي الاستاذ علي احمد وعضو المكتب الاعلامي الاعلامية ماجدة الموسوي مسؤول وحدة الارتباط الاعلامي في حزب الله الحاج محمد عفيف في مكتبه في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي سياق الحديث وضع الحاج عفيفي الوفد بالحادث الذي وقع على مبنى الوحدة الإعلامية من قبل طائرات التجسس للكيان الإسرائيلي وما أسفرت إليه التحقيقات الأولية والجاري منه.



كما استنكر السفير ابو سعيد هذا الاعتداء الذي له خلفيات متشعبة وهي بمثابة خرق للقرار الأممي ١٧٠١ ودعوة صريحة لجر المنطقة الى مفترق طرق في تنظيم الصراع وربط النزاع القائم منذ آب ٢٠٠٦.

وختم السفير ابو سعيد بتقديم الاستنكار مشيراً إلى إضافة هذا الإعتداء الى ملف إسرائيل في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لا تسعى إلى السلم في المنطقة وكل تحركاتها في لبنان وسوريا ومؤخرا ً في العراق على الحشد الشعبي.

المكتب الإعلامي / المستشار موحي البدوي

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