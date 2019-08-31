بعد توقيع إتفاقا من الحكومة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تأهيل مركز شرطة الحمدانية

2019/08/31 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل وقعت الحكومة العراقية اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقاً مهما لدعم نشاطات مشروع إعادة الاستقرار في أنحاء البلاد في الثامن والعشرين من آب 2019 ، وهدف الاتفاق، الذي يؤشر ثقة الحكومة وثبات شراكتها مع البرنامج الإنمائي، الى إعادة تأهيل البنى التحتية، والخدمات الأساس، كالماء والكهرباء والرعاية الصحية والإسكان …

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