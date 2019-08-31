2019/08/31 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

قام محافظ ذي قار عادل عبد الحسن الدخيلي، برفع شكوى ضد مشعان الجبوري.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم السبت، موجهة الى مكتب تحقيق الناصرية، ان "قناة التغيير الفضائية اجرت لقاءا تلفزيويا مع مشعان الجبوري، وكان ضمن ماتحدث به انه قام بتوجيه القذف بحق اهالي الناصرية من خلال تلفضه بكلمات سيئة وغير اخلاقية، من شأنها اثارة الخلافات الطائفية والنزاعات العشائرية بين افراد المجتمع، وعليه اطلب من محكمتكم الموقرة اتخاد الاجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. شكوى ذي قار ضد مشعان الجبوري) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. شكوى ذي قار ضد مشعان الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).