غوغل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف

2019/08/31 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كثيرا ما يلجأ الناس إلى هواتف أبل، وأجهزتها الإلكترونية، بدعوى أنها واحدة من أكثر الأجهزة أمانا، وأكثرها تحصينا من إمكانيات الاختراق، فهل هذا

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