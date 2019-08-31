English | كوردى

غوغل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف "آيفون"


غوغل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف
2019/08/31 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

كثيرا ما يلجأ الناس إلى هواتف أبل، وأجهزتها الإلكترونية، بدعوى أنها واحدة من أكثر الأجهزة أمانا، وأكثرها تحصينا من إمكانيات الاختراق، فهل هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف "آيفون") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف "آيفون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا