2019/08/31 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمل تحذر من التعامل مع المعقبين وتحث لتحديث البيانات

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، فيما التعامل مع

المعقبين والساعين للابتزاز، فيما اعلنت عن اصدارها بياناً تنويهي

بشأن تحديث بيانات المستفدين من شبكة الحماية الاجتماعية.وقال إعلام الوزراة في بيان ، ان تحديث البيانات يتم الكترونياً عبر

موقع الوزارة و(مجاناً)، وهو متاح لمدة 24 ساعة، موضحا أنه بإمكان اي

شخص يريد التحديث الدخول الى الموقع ومن ثم الدخول الى الايقونة

الخاصة بالتحديث، وسيجد امامه ثلاثة خيارات: (تحديث عنوان البطاقات

المغلقة، وتحديث بيانات المتقدمين عام 2016، وتحديث عنوان المشمول

وراتبه توقف بسبب عدم التحديث).وأضاف البيان، أن الأمر لايحتاج الى مراجعة القسم لان صاحب البطاقة

المغلقة سيتم اطلاق راتبه بعد التحديث بـ٤٨ ساعة بشكل روتيني اما

الحالتان الاخريان: (تحديث بيانات المتقدمين عام ٢٠١٦، وتحديث عنوان

المشمول المتوقف راتبه بسبب عدم التحديث) فان الباحث سيتصل به لزيارته

لاجراء البحث الاجتماعي.ودعت الوزارة في بيانها جميع المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية

الى عدم تصديق اصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون لخداعهم من خلال

بيجات او صفحات عبر التواصل الاجتماعي تدَّعي انهم مخولون بانجاز

معاملات وزارة العمل.وحذر البيان من التعامل مع المعقبين او من يحاول ابتزاز الفقراء"،

مؤكدا أن جميع خدمات وزارة العمل الالكترونية تُقدَّم مجانا من خلال

موقعها الالكتروني"، فيما حث "من لديه شكوى او استفسار الى الاتصال

خلال اوقات الدوام الرسمي بالرقم ( ١٠١٨).

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