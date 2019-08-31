2019/08/31 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس افاد مصدر امني، السبت، بأن مدنيا اصيب بانفجار بقرتين مفخختين في قرية بديالى وقال المصدر لـ”خطوة برس” ان “بقرتين مفخختين انفجرتا في قرية الاصلاح التابعة لناحية جلولاء في ديالى ما اسفر عن اصابة مدني بجروح”.واضاف ان “البحث جار عن بقرة ثالثة لا يعرف مكانها لغاية الان”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة مدني بانفجار بقرتين مفخختين بديالى وكالة خطوة برس.

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