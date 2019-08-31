انفجار بقرتين مفخختين في جلولاء وقواتنا تتمكن من تفكيك اخريات

2019/08/31 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في ديالى، بان القوات الأمنية تمكنت من تفكيك ابقار مفخخة قامت الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية بتفخيخها واستهداف المدنيين في قرية الاصلاح بجلولاء.

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