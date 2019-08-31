2019/08/31 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون نعمل على نشر مقالات نقدية لما نشر في موقع 30 غشت كبداية للعمل الكبير الذي ينتظرنا والذي أعطينا انطلاقته بمقال "30 غشت : انطلاق النقد العلمي المادي للتجربة"، هذا العمل الذي سبقته مجموعة من المقالات نشرت في 2014 وتم توقيفها بشكل مؤقت.لقد ترددنا كثيرا قبل أن نقرر تناول كتابات هذا المناضل الماركسي اللينيني الذي تناول جزءا هاما من تاريخ الحركة الماركسية ـ اللينيننية المغربية التي شارك ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الأماميون الثوريون - النقد العلمي المادي لتجربة 30 غشت - 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الأماميون الثوريون - النقد العلمي المادي لتجربة 30 غشت - 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).