أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى ( ورث )

2019/08/31 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : الله جل وعلا هو الوارث 1 ـ فى إهلاك الأمم الله جل وعلا هو الوارث .قال جل وعلا : ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) القصص )2 ـ فى إهلاك الأفراد الله جل وعلا هو الوارث .قال جل وعلا : ( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ ع......

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