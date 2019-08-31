إبراهيم جركس - الفلسفة كأسلوب حياة[2]: الأسئلة التي ينبغي طرحها

2019/08/31 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس يجب أن ندرس جميع الأسئلة المتعلقة بمسائل الإيمان، والريبية، والمعرفة، والخير والشر، وحرية الإرادة والجبرية، الموت وما بعده، وجود الله، ومعنى الحياة.لابُدّ أن نمسّ معظم مجالات الفلسفة الرئيسية كالأبستمولوجيا والأخلاق والميتافيزيقا، وفلسفة الدين.ونستشهد بأعظم وألمع الفلاسفة عبر التاريخ.• هنا لابد أن ندرس احتمال وجود إجابات عن الأسئلة التالية:_كيف نعرف أي شيء؟_ما أهمية العقل ومك......

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