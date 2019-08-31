2019/08/31 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجميع المكونات الدينية والقومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة رأس السنة الهجرية.. رئاسة إقليم كوردستان تؤكد التمسك بثقافة "التعايش والتسامح والوئام") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة رأس السنة الهجرية.. رئاسة إقليم كوردستان تؤكد التمسك بثقافة "التعايش والتسامح والوئام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).