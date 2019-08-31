الزراعة تدعو لتشديد أجراءات منع استيراد البيض وتؤكد زيادة كميات الانتاج

2019/08/31 | 23:43

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بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الزراعة، السبت، الى ضرورة تشديد أجراءات منع استيراد البيض والدواجن ومن جميع المنافذ الحدودية، مؤكداً أن عمليات انتاج بيض المائدة ولحم الدجاج تضاعفت بعد قرار منع الاستيراد.

وأكد الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، أنه "مازالت شحنات من بيض المائدة تدخل الاسواق المحلية ومن منافذ عدة"، عاداً "ما يدخل من بيض مستورد ومنتجات زراعية ممنوعة من الأستيراد تهريباً وسياسة أغراق متعمدة من أجل تقويض العمليات الانتاجية المتصاعدة من بيض المائدة ولحم الدجاج".

وأضاف، أن "عمليات انتاج بيض المائدة ولحم الدجاج تضاعفت بعد قرار منع الاستيراد من خلال معطيات واقعية حيث بلغت انتاج ثمانية ملايين دجاج بياض بعد المنع في حين كانت قبل المنع اربعة ملايين دجاج بياض".

وتابع النايف، أن "الأشهر القادمة ستصل مديات الانتاج الى سد الحاجة المحلية وخاصة بعد ادخال وجبات جديدة من بيض التفقيس بغية انتاج دجاج بياض ولحم، فضلاً عن تشغيل الألأف من الأيدية العاملة وفي مختلف الاختصاصات".

ورجح بأن "أنتاج البيض ولحم الدجاج سيزداد بوتيرة متصاعدة نتيجة الدعم الذي تقدمه الوزارة لمنتجي الدواجن، فضلاً عن الأستمرار بدعم المنتج المحلي من خلال تشديد أجراءات منع الأستيراد"، داعياً كافة الجهات الأمنية والمنافذ الحدودية والكمارك الى "تنفيذ القرارات ذات العلاقة بمنع أستيراد المنتجات الزراعية الموفرة محلياً".

ودعا النايف، "الجهات الرقابية لضرورة تشكيل لجان مشتركة لمتابعة شحنات البيض التي تدخل تهريباً الى الاسواق المحلية والساحات العامة وحجزها وتطبيق القوانين ذات العلاقة وردع المخالفين لأجراءات منع الاستيراد"، موضحاً بأن "الوزارة ستواصل حماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية"، مبيناً أن "لدى الوزارة خطط واعدة لدعم القطاع الزراعي ومنها قطاع الدواجن من خلال تقديم الأعلاف واللقاحات البيطرية وبأسعار مدعومة ومناسبة ستبان نتائجها في قادم الأشهر"، مؤكداً بأن "الوزارة ماضية في دعم هذا القطاع بغية الوصول الى سد الحاجة المحلية وتأمين مرتكزات الأمن الغذائي للمواطنين".

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