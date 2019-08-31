2019/08/31 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلوها ..!!

الى أسماء غريب

بقلم : شاكر فريد حسن

اسراء لم تمُتْ

اسراء قُتَلِتْ بسلاحِ

مفاهيم الشرفْ

والتقاليد الرجعية

ومعاني التخلفْ

القهرية

فتبًا ليد السفاحْ

الملطخة بالدماءْ

كفاكم عنفًا ووأدًا

فواد البنات ولّى ومضى

وعصر الجاهلية انقضى

الشرف يا ناسْ

ليس في مجاري البولْ

الشرف في القول والعملْ

في الكلماتْ

في الحُبِّ

بالمبادئ والقيمْ

في الوعود والعهودْ

في الصدق والاستقامة

الرحمة لكِ يا اسراءْ

وليرتفع صوت الحقْ

ليقول كفى ..!!

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