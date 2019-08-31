فكرة أبسط مما تتصور.. كيف يتم تخطيط ملاعب كرة القدم؟

2019/08/31 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لا ينكر أحد أهمية المظهر الجمالي في المستطيل الأخضر عند مشاهدة مباراة كرة قدم، فأشكال العشب المتداخلة أو المخططة تجعل حضور اللقاءات أمرا

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