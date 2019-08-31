2019/08/31 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم السبت، عن وضع آلية لتنظيم عملية دخول المواكب خلال شهر محرم الحرام الى المدينة القديمة.

وقال القيادة في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف تعلن عن وضع الية لتنظيم دخول مواكب العزاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف تعلن عن وضع الية لتنظيم دخول مواكب العزاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).