حكومة كردستان تنفي ادعاءات وسائل إعلامٍ عراقية حول المعسكر الإسرائيلي

2019/08/31 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- الحل العراق نفى المتحدّث باسم حكومة #إقليم_كردستان #جوتيار_عادل، وجود أي معسكرٍ إسرائيلي في العاصمة #أربيل، معتبراً أن ما يتم تناقله في وسائل الإعلام، ما هي إلا «إشاعات هدفها الترويج […]

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