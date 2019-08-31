هجوم الأبقار الانتحارية .. داعش يستهدف ديالى ببقرتين مفخختين (صور)

2019/08/31 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

شن تنظيم داعش، اليوم السبت، هجوماً ببقرتين مفخختين على قرية الإصلاح في جلولاء بمحافظة ديالى.





وقال مصدر

أمني لـ”النور نيوز” أن “البقرتين المفخختين تم ارسالهما من قبل تنظيم

داعش على الأرجح، الى قرية الاصلاح”، مبينا أن” البقرتين انفجرتا داخل القرية، وأسفر

انفجارهما عن إصابة شخص واحد من السكان وفقاً للمعلومات الأولية”.

ووفقاً للمصدر، فإن “هذه العملية تُعد الأولى في المنطقة، التي تُستخدم فيها الأبقار لتنفيذ أعمال ارهابية”.

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