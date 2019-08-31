بالصور.. رايات الحشد تعلو مراسم تبديل الرايات في مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس (ع)

2019/08/31 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع "الحشد الشعبي" مجموعة صور لرايات الحشد الشعبي وهي تعلو في مرقد الإمام الحسين واخيه (ع) خلال مراسم تبديل الرايات التي جرت مساء اليوم.

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