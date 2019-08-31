2019/08/31 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي عن وصول اخر رحلة للحجاج العراقيين الى ارض الوطن، مبينا انه تم انتهاء التفويج هذا العام بشكل مبكر بخلاف الموسم الماضي الذي اكتمل في يوم (9) من محرم الحرام.وقال لعيبي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “موسم الحج الحالي 1440 هجري تكلل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعلن الانتهاء من تفويج (30) الف حاج عراقي جواً) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعلن الانتهاء من تفويج (30) الف حاج عراقي جواً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).