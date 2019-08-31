2019/08/31 | 23:58

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ممثلة الامم المتحدة : رفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد خطوة بالاتجاه الصحيح (فيديو)

السبت

31

أب

2019 :

11:28 pm

45

خلال تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

السيدة جينين هينيس-بلاسخارت المقدم في اجتماع مجلس الأمن رقم 8606

تشيد بخطوة رفع الحصانة عن اعضاء برلمانيين متهمين بالفساد وتصفها

خطوة بالاتجاه الصحيح والبقاء بانتظار النتائج.

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