الكعبي يدعو لتطوير قدرات الجيش الدفاعية والهجومية

2019/09/01 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غارات استهدفت مخازن أسلحة لـ"الحشد الشعبي"

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