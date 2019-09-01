اغلاق نادي العلوية بالعيارات النارية

2019/09/01 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد افاد مصدر امني ان “مصطفى” ابن “محمد الجنابي” المدير في رئاسة الوزراء اغلق “نادي العلوية “، لرفضه فتح “بار” لمناسبة حلول شهر محرم الحرام .

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ” گلگامش برس” ان “مصطفى اغلق النادي ،باطلاقه العيارات النارية ” ، مبينا انه ” اراد فتح البار بعد غلقه من قبل النادي بمناسبة محرم الحرام ، وطلب من النادي فتح البار، لكن مدير النادي لم يوافق مما ادى الى اطلاق العيارات النارية في النادي واخراج المتواجدين “.

واضاف المصدر ان” الشرطة الاتحادية والقوات الامنية تدخلت بالموضوع وحاولت القاء القبض على مصطفى لكن تدخل والده في اللحظات الاخيرة مما ادى الى التراضي وغلق الموضوع”، بحسب المصدر .

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