2019/09/01 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته يسعدنى ان اجد تزايد الدعوات للعوده الى الهوية المصرية ونبذ ثقافة الصحراءالبدايه كانت من المسيحيين ردا على العنت والقهر السلفى لهم ، ولكن المشكلة انهم اعتبروا كل المسلمين غزاه ولابد ان يرحلوا لان مصر وطنهم ووطن المسيح القادم وهم اصل مصر وملح الارضحتى ان البعض ممن يدعون العلمانية من اصول اسلامية بدأ ينادى بالعوده الى الاسم القديم لمصر ( كيميت ) كأن تغيير الاسم سيعيد الى مصر تاريخها ، وتعود ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هشام حتاته - اصل مصر واكذوبه ملح الارض) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هشام حتاته - اصل مصر واكذوبه ملح الارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).