شادي الشماوي - جولة من أجل ثورة فعليّة فى الولايات المتّحدة الأمريكية

2019/09/01 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جولة من أجل ثورة فعليّة فى الولايات المتّحدة الأمريكيةتوطئة من المترجم : منذ الأسبوع الثاني من شهر فيفري 2019 ، أعلنت جريدة " الثورة " لسان حال الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكيّة عن تنظيم حملة دعاية و تحريض عبر البلاد قاطبة – جولة وطنيّة تنظّموا من أجل ثورة فعليّة .و توجّه النداء إلى الذين ذاقوا ضرعا بالمجتمع الراسمالي الأمريكي و ب" الحلول " التى ليست حلولا أبدا، إلى الذين......

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