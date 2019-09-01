غداً.. منتخبنا الكروي يشد الرحال الى المنامة

2019/09/01 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

يشد منتخبنا الوطني لكرة القدم غدا الاثنين رحاله الى العاصمة البحرينية المنامة لملاقاة فريقها هناك في الخامس من الشهر الحالي في مستهل مشواره ضمن التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة لكاس اسيا في الصين والعالم في قطر.

اكد ذلك المدير الاداري لاسود الرافدين باسل كوركيس في تصريح خص به «الصباح الرياضي» وقال ان المنتخب يواصل وحداته التدريبية في ملعب الكرخ استعدادا للمباراة الافتتاحية المرتقبة امام البحرين في المنامة، والتي ستشكل نتيجتها انطلاقة مهمة للوطني لبدء مشواره في المنافسة على خطف بطاقة التاهل الى النهائيات القارية فضلا عن التواجد ضمن المراحل الاخيرة للتصفيات المؤهلة الى كاس العالم.

واضاف ان كتيبة الاسود ستنهي اليوم اخر وحداتها التدريبية التي شهدت غياب العديد من اللاعبين لاسباب مختلفة موضحا انهم سيلتحقون بوفد المنتخب في البحرين للانضمام الى التشكيلة والانخراط في مرحلة الاعداد الاخيرة للاستحقاق الاهم، معربا عن امله في ان يحقق الوطني نتيجة ايجابية خارج الديار تمكنه من الدخول بقوة الى التصفيات.



لافتا الى ان الحصول على ثلاث نقاط من ملعب المنافس سيسهم كثيرا في رفع الحالة المعنوية للاعبين لتقديم اداء متميز في المباريات المقبلة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا الى جانبنا ايران وكمبوديا وهونغ كونغ فضلا عن البحرين.

واشار كوركيس الى ان مدرب منتخبنا السلوفيني كاتانيتش يسعى الى الاستفادة من اكتمال العناصر الاساسية بعد التحاق المحترفين الذين اثر غيابهم كثيرا في الاداء العام للفريق كمجموعة، لافتا الى ان السلوفيني حريص جدا على قيادة المنتخب الى تحقيق الفوز الاول في التصفيات والمضي قدما نحو النهائيات لاسيما ان منتخبنا يعد من الفرق القوية على مستوى القارة الاسيوية الذي حقق اللقب القاري في العام 2007.

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